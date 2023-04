Stołeczny policjant zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu

Mając tak trudną pracę stykał się często z tematyką przemocy co mogło na tyle go psychicznie osłabić że niefortunnie sięgnął po kieliszek a następnie kierownicę. Nie usprawiedliwiam go i uważam że powinien zostać ukarany ale nie nazwałbym go potworem. Przypuszczalnie mylnie wmówił sobie, że za mało wypił by się upić i potem stało się jak się stało. Bądź co bądź nasze społeczeństwo za mało wspiera policję co widać w toksycznej "modzie" na Pokaż całość