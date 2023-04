Ukraina ma szereg problemów związanych z oligarchią, korupcją, nierozwiązaną banderowską historią i wciąż niepoprawnymi bohaterami narodowymi, których zachodnia Europa absolutnie nie powinna akceptować.



To tak samo, gdyby na ulicach Warszawy biegano ze swastykami i podobiznami Hitlera.



Na razie daleko jej do Europy i do Nato i nie widać, aby chcieli zrobić rachunek sumienia oraz zmienić ustrój państwa.