Kto da więcej temu konfa się odda ?

Mnie na pewno z Korwinem, czy z tymi wolnościowcami jest bliżej niż z niektórymi postulatami skrajnej Lewicy – tłumaczył polityk PO Paweł Poncyljusz.

Może tak to u Ciebie działa. W polityce jest tak, że jak ktoś ma wspólne cele to może się porozumieć.Nawet jak patrzysz na głosowania to widać, że raczej KO niż PiS.