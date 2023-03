Na szczęście jest gdzie uciekAć w przyszłości do wolneGo kraju jakim są Chiny i gdzie Demokracja jest przestrzegaNa. Nie potrafiSz dostosować się do życia w społeczeństwie to czaPa w łeb. Demokracja w wersji AmerykańskiEj od lat pokazuje, że przestępCy mają przyzwolenie na krzywdzenie uczciwyCh obywateli dlatego USA się skończyŁo wiele lat temu odkąd przestępcy mają więcEj praw niż uczciwy obywatel.