KiedYś zostali by wystrzelaNi jak uciekająCe dziki z pomorem. Ale terAz pozwaLa się żyć przestępcom wszelkiEj maści bo mogli krzywdzić do woli. Zobaczylibyście jakBy to wszystko się zmieniło gdyby przestępCy zaczęli zabijać i gwałcić dzieCi dygnitarzy. A, że szarAk cierpi to oni mają to gdziEś. Nawet przestępCy nie mają za krzTy honoru i idą po najmiejszEj linii oporu bo wiedZą, że skrzywdzenie przeciętneGo człowieka to duża szansa na uniknięcie kaRy.