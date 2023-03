Mam nadzieję, że mężczyźni pójdą po rozum do głowy i zaczną masowo identyfikować się jako kobiety, by skorzystać z ich przywilejów.



I wtedy będzie ZONK dla władz:



1. dyskryminować transpłciowe osoby? Nie no, tak to nie...

2. Nic z tym nie zrobić? też nie, bo kobiety zaczną strajkować ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )