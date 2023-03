Z drugiej strony mamy sędzię, która nie widzi nic złego we wtargnięciu do Kościoła i złośliwym zakłóceniu mszy św. Uważam, że sędziowie wchodząc na salę sądową powinni swoje prywatne poglądy zostawiać za drzwiami i kierować się tylko literą prawa. W przeciwnym razie dochodzi do patologii, że dzisiaj rozprawa sądowa to właściwie totolotek, wynik zależy od tego kto na kogo trafi.