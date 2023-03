Dostał wyrok, tj Sąd uznał go winnym, ale nie wymierzył kary. Zapewne po to, by nie żądał żadnego odszkodowania za 6 lat opłacania pojazdu. Jak dla mnie to sędzia delikatnie pisowski. Opancerzony samochód wyposażony w czarną skrzynkę, z której nie udało się nic odczytać. BOR przyznający się do kłamania w zeznaniach a na końcu normikowi w sejaku dowalają wine, ale bez kary. Nieźle.