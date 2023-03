Telewizja jest całkowicie bezkarna, zarówno w wymiarze prawnym jak i finansowym,

Tam nikt za nic nie odpowiada ani prawnie, ani finansowo.

Za hejt trudno w Polsce skazać, a procesy mogą ciągnąc się latami, to kary są śmiesznie niskie, wręcz symboliczne

Dwa, jakakolwiek kara, wymierzona w TVP, to kara w podatnika, bo tam nikt nie odpowiada swoim osobistym majątkiem.

Nawet jak jakiś dziennikarz zostanie skazany, to co z tego? W następnym miesięcy dostanie Pokaż całość