Pisałem to już wielokrotnie. Polskie rafinerie zbudowane i przygotowane są pod przerób rosyjskiej ropy koniec kropka. Oczywiście nie oznacza to, że w ogóle nie można przerabiać innej. Oznacza to tyle, że nie można przerabiać w 100% innej ropy bez szkody dla instalacji. Dlatego to co robi się już od dłuższego czasu to miesza się z rosyjską i tak podaje wsad na instalacje. Stąd duży problem technologiczny z całkowitym brakiem rosyjskiej ropy. Dotyczy Pokaż całość