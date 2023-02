"Nie ma po prostu żadnych dowodów na to, że one" - maski - "robią jakąkolwiek różnicę", powiedział dziennikarce Maryanne Demasi. "Full stop".

Z artykułu:Ale, zaraz, zaraz. A co z maskami N-95, w przeciwieństwie do gorszej jakości masek chirurgicznych lub materiałowych?"Nie robi żadnej różnicy - żadnej" - powiedział Jefferson.A co z badaniami, które początkowo przekonały decydentów do nałożenia mandatów na maski?"Zostali przekonani przez nierandomizowane badania, wadliwe badania obserwacyjne".