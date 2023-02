╥

﹏

╥

Głuchołazy to ja chyba kojarzę tylko z tego, że za małolata jak kupowałem pacca w # tibia koło 2004 roku, to przelew szedł do tego miasta, do jakiegoś ziomeczka xd zawsze dzielnie maszerowalem na pocztę, wypełniałem kwitek i pacc był po tygodniu (