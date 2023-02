"Ujawniamy wielkie premie" fajna manipulacja...



Bo po tym zajebistym tytule mamy dane uśrednione a do tego nie pełne. Co z tego że średnio każdy kierownik dostał 13 tysi jak pewnie skończyło się tym że "swoi" dostali po 40 a szeregowy kiero 2-3tysie. Dajcie szczegółowe dane. Ile wynosiła największa premia i za co?



Osoby na stanowiskach kierowniczych podzieliły między siebie ~87mln czyli jakieś 13%. Reszta nagród/premii/dodatków czy jak tam to zwał trafiła do Pokaż całość