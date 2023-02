Jak Kali kraść to ok, ale jak Kalego okradną... to już nie OK.



#!$%@?ąc od tego, że Sykulski to ruska onuca. Takie działania nie powinny generalnie mieć miejsca. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do treści propagowanej na takim spotkaniu, to powinien zawiadomić odpowiednie służby.

A te powinny to zweryfikować i później postawić ew. zarzuty.