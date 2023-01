- No to chłopaki płacicie teraz za pozwolenie na te wiatraki

- ????

- No macie kupioną ziemię pod inwestycje?|

- Mamy

- Projekt wstępny zrobiony?

- Tak

- Odległość od zabudowań 500 metrów jest?

- Jest

- No to teraz płacicie za te 500 metrów, zgadza się!?

- Panie wypierd@laj Pan, za nic nie będziemy płacić, to wszystko zgodnie z prawem i ustaleniami rządu!

- Ustaleniami..., hmm..., to się jeszcze okaże,