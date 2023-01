Redakcja TVP naśmiewa się z samotnych polskich mężczyzn

Dlaczego dyskusje na wykopie są tak jakby pourywane? Mniejsza z tym...



Dzisiaj bycie mężczyzną nie jest wartością samą w sobie tak jak dawniej. Kobiety same stały się męskie, więc to naturalne, że będą szukać kogoś trochę bardziej wyjątkowego albo ultra samca alfa. Przeciętny chłopak o przeciętnym intelekcie jak najbardziej może mieć problem ze znalezieniem partnerki. Żyjemy po prostu w nienormalnych czasach, nie ma co winić Bogu ducha winnych przeciętniaków za to, że Pokaż całość