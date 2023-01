Powodzenia, ale nie wierzę.

To AstroForage to jakiś mały startup z tuzinem pracowników, a do tego trzeba mieć gigantyczne fundusze i zaplecze.

Kibicuje im, ale wiarygodne to tak jest samo, jak startup, który opracował lek na raka czy nową, cudowną baterię.

Gra pod inwestorów albo sprzedaż.