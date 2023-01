Wszystko fajnie ale to wspieranie Ukrainy zacznie nam bokiem wychodzić. I nie jestem zwolennikiem Rosji, ani też zwolennikiem Ukrainy. Po prostu uważam, że gdzieś tę wojnę można zakończyć bez nieskończonego wspierania Ukrainy. Co nam z tego przyjdzie? Przekonany jestem, że nie wiele znając Ukraińców osobiście to oni mają #!$%@? na "bratnie partnerstwo". Dla nich liczą się jachty, majątki. Nigdy więcej maybachów nie widziałem jak w Kijowie.