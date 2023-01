Ciekawe jest to, że Niemcy chyba osiągnęły dokładnie odwrotny skutek, niż pewnie zamierzali. To znaczy, Ukraina dostanie DODATKOWĄ kompanię czołgów, Abramsy z USA. Niewykluczone, że Francja i Włochy się też teraz dorzucą, no bo nikt nie chce pokazać, że jest w ogonie NATO. Jedyny problem NATO to Turcja i Erdogan. Ciekawy jestem jak sobie z nią poradzi Zachód.