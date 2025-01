Janerka to mistrz i dla mnie numer jeden w polskiej muzyce. Jednak z opisem do końca się nie zgodzę, że pod szyldem Klausa to Janerka. A to nie tylko Janerka ale cały unikatowy skład tego zespołu. I właśnie dlatego, że Janerka miał jednak ciut inny pomysł na muzykę to nagrał tylko jedną z nimi płytę (bez Janerki powstał jeszcze Mordoplan). I na dowód tego powstaje parę lat później solowa płyta Historia Podwodna Pokaż całość