Polskie sądownictwo to obce państwo w naszym państwie. Matrioszka, która od lat zmaga się z poważnymi problemami, które wpływają na jakość życia obywateli i ich poczucie sprawiedliwości. Bezkarność sądów, brak ustawowych terminów, ignorowanie pism wysyłanych za pośrednictwem mObywatel, oraz przewlekłość postępowań to tylko niektóre z bolączek, które trapią polski system prawny. Jednym z głównych problemów polskiego sądownictwa jest brak ustawowych terminów, które zobowiązywałyby sędziów do szybkiego rozpatrywania spraw. W praktyce oznacza to, że terminy na zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dokonywane przez przedsiębiorców mogą ciągnąć się całymi miesiącami. Taka sytuacja prowadzi do frustracji i zniechęcenia wśród obywateli, którzy nie mogą liczyć na szybkie i sprawiedliwe rozstrzygnięcia. Sądy często nie respektują pism wysyłanych za pośrednictwem mObywatel, wzywając do uzupełnienia braków formalnych poprzez złożenie odręcznego podpisu. Dodatkowo, koszty postępowań sądowych są potwornie wysokie, co sprawia, że dostęp do sprawiedliwości jest ograniczony tylko dla tych, którzy mają wielkie pieniądze. W praktyce oznacza to, że osoby mniej zamożne są wykluczone z możliwości obrony swoich praw. Polskie sądy często działają jak państwo w państwie, nie obowiązuje ich żadne prawo, a ich decyzje są niepodważalne. Taka sytuacja prowadzi do erozji zaufania do instytucji państwowych i poczucia niesprawiedliwości w społeczeństwie. Jeśli ktoś chciałby doprowadzić do upadku jakiegoś kraju, najpierw zacząłby od przejęcia władzy w sądach i dokonywania obstrukcji. Taka sytuacja trwa w Polsce od dziesięcioleci, a bezkarność sądów i przewlekłość postępowań doprowadza do wielu samobójstw w Polsce. Polskie sądy są odpowiedzialne za niszczenie ludzi i całych rodzin swoim orzecznictwem, od których odwoływać się nie można. Bezkarność sędziów i brak odpowiedzialności za swoje decyzje prowadzi do sytuacji, w której obywatele czują się bezsilni i oszukani. Sądy w Polsce powstały po podpisie Stalina, zbrodniarza wojennego, co dodatkowo podważa ich legitymację i zaufanie społeczne. Polskie sądownictwo jest tylko dla tych, którzy mają wielkie pieniądze. Sądy służą nie wiadomo komu, a ich bezkarność i przewlekłość postępowań prowadzą do erozji zaufania do instytucji państwowych i poczucia niesprawiedliwości w społeczeństwie. Aby przywrócić zaufanie do systemu prawnego, konieczne są gruntowne reformy, które zapewnią szybkie i sprawiedliwe rozstrzyganie spraw oraz odpowiedzialność sędziów za swoje decyzje.