Może takie informacje spowodują, ze mężczyźni poczują jaką moc mają “głosując portfelem”. Gdyby tak wszyscy mężczyźni przestali wspierać mizoandryczne i nienawidzące mężczyzn marki i firmy, stosujące anty-męskie reklamy, stypendia tylko dla kobiet, taksówki tylko dla kobiet itd. to dyskryminacja mężczyzn w tym zakresie by się bardzo szybko skończyła.



Przykładem mogą być przewozy osobowe: ubery itp., stosujące dyskryminację mężczyzn poprzez “taksówki tylko dla kobiet”. Ilu z was jeszcze korzysta z usług tych firm Pokaż całość