Wszystko spoko, tylko nie pomyślcie że to Cocomelon, bo tak wygląda cały "szołbiz" dla dzieci.



I zaczęło się już dawno temu - konkurencją o uwagę dziecka.

Od dawnych kreskówek z przedwojenną Myszką Mickey, czy naszymi Baltazarami Gąbka każdy oczywiście chce tworzyć coś co dzieci polubią, co dzieci przyciągnie, co nie znudzi widza.



W czasie kiedy była jedna Wieczorynka o 19 i każde dziecko na nią czekało, było łatwo i Miś Uszatek był spoko, chociaż już w moich czasach jeszcze jak chyba nie ogarniałem dni tygodnia, to już ogarniałem że fajniej było jak byli Siostrzeńcy Kaczora Donalda niż jakiś Żwirek i Muchomorek. Pokaż całość