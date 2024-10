Głupie to co powiem lub nie ale widzę w tej całej aferze że właśnie o to w tym wszystkim chodzi by poprzez skandal było głośno o tej gali walk . Najwidoczniej na taką patologie jest zapotrzebowanie i widz tego chce a im więcej się dzieje tym lepiej a obserwując to co się dzieje niektórzy chcą zaistnieć w sieci , stać się Pato celebrytami czy nie wiadomo kim.