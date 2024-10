Dodałam w powiązanych ciekawy wątek na X tłumaczący przyczyny powodzi. Ponieważ nie każdy ma tam konto, to w skrócie przytoczę:

Lato 2024 było rekordowo ciepłe w regionie Morza Śródziemnego (dane na ten temat pobitych licznych rekordów temperatury wody można znaleźć w mediach - zwłaszcza po angielsku oraz na X), w wyniku czego przez zwiększone pakowanie w atmosferze było więcej niż zwykle wilgoci. Bezpośrednio przed powodzią temperatury również były nietypowo wysokie (tak to jest wpływ efektu cieplarnianego).



Na to nałożyło się nietypowe przemieszczenie chłodnej masy powietrza z regionu arktycznego do Europy, które tymczasowo zablokowało typowy ruch frontów atmosferycznych w naszym regionie - z zachodu na wschód. Było to wywołane rozerwaniem pasu mocnych wiatrów otaczających Arktykę - cyklonów jet stream (? Nie jestem pewna jak to przetłumaczyć, bo brak danych po polsku. Popracuję nad tym na wikipedii).



Te dwa nietypowe zjawiska nałożyły się na siebie zatrzymując wilgotne masy powietrza w regionie Europy środkowej i powodując powódź. Pierwsze wzmianki o możliwej powodzi w naszym regionie pojawiały się na X już około 10 września. Z tego co pamiętam, początkowo ostrzeżenia dotyczyły ekstremalnej powodzi w Austrii oraz Czechach, choć z map można było wywnioskować, że problem może dotyczyć też Polski.