Juz drugi raz na wykopie widze poszukiwania smarkuli co średnio co pół roku znika. Pamietam jedną typiare ze świdnicy co ją trzy razy szukali w ciągu 5 lat. Ostatni nagłówek "zaginęła ciężarna 18 latka" ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )