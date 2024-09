Jeżeli stwierdzenie ,,kuchnia jak na poligonie” miało być komplementem to ten ktoś chyba nie był w wojsku.Bo pieczarkowa z puszki odgrzana,najtańsza kiełbasa na 100 sposobów albo tzw kulki mocy to typowe żarcie na poligonie.Oczywiście paskudne/naładowane chemią l/bez smaku jak sam diabeł.Slynna wojskowa grochówka to jest robiona na pikniki,wizytację generalicji i inne ,,święta” a codzienne jadło poligonowe przypomina raczej jadłospis więżnia w Sztumie i to tego w izolatce.Gwarantuje że nikt z własnej woli Pokaż całość