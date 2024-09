Pani w szkole pyta Jasia kim chce zostać w przyszłości.

Jasiu mówi:

- Proszę pani ja chce zostać menelem.

- Jasiu menelem? Jak to?

- Proszę pani, bo stał bym sobie pod sklepem z kolegami, a to samo w sobie jest już przyjemne. No i niech pani pomyśli zero ZUS-u, podatków, NFZ się tobą nie interesuje. W lato będę spał pod gołym niebem, w zimę w przytułku, ludzie się mną zaopiekują, bo ludzie z natury są dobrzy. Byłbym szczęśliwym, wolnym człowiekiem.

Pani pośmiała się z Jasia, że głupi.