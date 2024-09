Na insekty może pomóc tylko środek owadobójczy. W Afryce namnożyło się ich tyle że spieprzają poza kontynent do Europy aby uprzykrzać życie ludziom.

Na dodatek w Europie znajduje się wiele entuzjastów tych zwierzątek. Są takimi fanatykami że pomimo iż sami często ponoszą przykre konsekwencje obecności tych pasożytów, to i tak nie zmienią swojego podejścia do szkodników.