W regulaminie usługi wyraźnie określono, że jednym z kluczowych elementów inspekcji jest sprawdzenie rozruchu silnika na zimno. Niestety, w moim przypadku silnik pojazdu został uruchomiony przed inspekcją, co uniemożliwiło przeprowadzenie tej procedury. Otomoto tłumaczy się, że nie ma możliwości wymuszenia na sprzedawcy nieuruchamiania samochodu przed inspekcją, mimo że to oni odpowiadają za umówienie czasowe i wykonanie wszystkich procedur zgodnie z umową.

Inspekcja podwozia została wykonana bez zdejmowania osłon dolnych silnika, co ogranicza możliwość dokładnego sprawdzenia wycieków. Pomimo tego, że w raporcie jest informacja o braku wycieków, brak pełnej inspekcji zgodnie z regulaminem stawia to stwierdzenie pod znakiem zapytania.

W regulaminie Otomoto obiecano dokładną weryfikację szyb pod kątem odprysków, zarysowań i szczelności. W moim raporcie znalazła się jedynie informacja, że szyby nie mają "większych wad", bez szczegółowego opisu ich stanu, co jest niezgodne z zapisami regulaminu.

Pomimo wielu niedociągnięć w realizacji usługi, Otomoto zaproponowało jedynie zwrot 10% kosztów usługi, co uważam za nieadekwatne w obliczu niezgodności z regulaminem.

Apeluję do wszystkich, którzy rozważają skorzystanie z usługi inspekcji pojazdu przez Otomoto, aby zwracali szczególną uwagę na to, czy firma wywiązuje się ze swoich obowiązków. W moim przypadku usługa była niezgodna z tym, co zostało obiecane w regulaminie.