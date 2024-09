Coraz bardziej skomplikowane i zawodne. Im bardziej silnik ma być oszczędnym, tym krótsza żywotność (cienkie pierścienie, lekki olej, etc...). Dodatkowo kwiatki typu wypalenie litra oleju co 2 tys km.



Silniki spalinowe to ślepa uliczka, już nie da się ich bardziej ulepszać od strony energetycznej. Doszliśmy do momentu gdzie sprawność energetyczna jest kompromisem trwałości i niezawodności.



Przyszłość to silniki elektryczne. Wszystkie komponenty pracują w niskich temperaturach, nie ma łożysk ślizgowych ani powierzchni ciernych.