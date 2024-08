"Fundacja następnie czerpie dywidendy z zainstalowanych w niej spółek. Te ostatnie oczywiście płacą zwyczajnie CIT, ale sama fundacja jest zwolniona z opodatkowania czerpanych dywidend do momentu, aż zacznie wypłacać świadczenia beneficjentom."

Eksperci

Pokaż całość

Ok, ale tak samo jest w przypadku spółki holdingowej. Jak powołasz zwykłą spółkę zoo, która będzie mieć udziały w spółce prowadzącej biznes, to dywidenda wypłacona do spółki holdingowej jest nieopodaktowana - aż do momentu, gdy zostanie wypłacona osobie fizycznej.Różnica jest w stawce podatku od "dywidendy", bo w fundacji rodzinnej to jest efektywnie 13% (o ile beneficjent jest z bliskiej rodziny fundatora), a w spółce 19%.