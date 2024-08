Akurat doszukiwanie się tu sensacji wynika po prostu ze specyfiki naszego "wymiaru sprawiedliwości", gdzie wielomiesięczny (ba... czasami wieloletni) areszt wydobywczy służy po prostu zmiękczaniu podejrzanego i skłonieniu go do tego żeby przyznał się nawet do przestępstw których nie popełnił, po to żeby prokurator miał łatwiej.



W państwach prawa areszt stosuje się przez krótki czas, po którym podejrzany staje przed sądem i albo się go skazuje na karę i wsadza do więzienia, albo gdy mu się winy nie udowodni to się go wypuszcza. W przepadku Majtczaka akurat miałoby to być wydalenie go do Polski.



Dlaczego ekstradycja Majtczaka tyle trwa tego nie wiem, ale skoro tyle to zajmuje to widocznie z czegoś tam to wynika, może nieudolności naszych prokuratorów, a może tam taka obstrukcja to norma - nie mam pojęcia.



