Taki jest obraz całego lewactwa i wyznawców tuska, za rządów pisu wszystko im przeszkadzało, doszedł tusk do władzy i kontynuuje to co pis robi, ale już nie słychać narzekania i krytyki, już im nie przeszkadza brak niedziel handlowych, pieniądze przekazane na tv zamiast na służbe zdrowia, utrzymanie rejestru ciąż, a takie skomlenie było jak pis to robił, a teraz cisza