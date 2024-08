Pokaż całość

Wykopkowe dzieciaczki, specjaliści od korupcji na Ukrainie, jak to jest, że pisuary robią was na kasę na setki milionów miesięcznie i jeszcze spłacacie grzeczne ich kary za łamanie konstytucji i nawet nie piśniecie, a jak na Ukrainie złapią jakąś płotkę to tak szczekacie? https://wiesci24.pl/2022/08/06/600-miliardow-pln-lista-wydatkow-i-pieniedzy-zmarnowanych-przez-pis-udostepniajcie/ - patrzcie jak was pis robi. Wy się chcecie za Ukrainę zabierać, a jesteście dymani na ostro non stop od lat. Od lat nie ma tygodnia, żeby nie