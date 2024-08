Nawet jeśli migrant pracuje, to wciąż może łamać prawo. Jeśli jest przykładnym obywatelem, to jego dzieci raczej już nimi nie będą. Jeśli będziemy ściągać prawie samych mężczyzn, musimy liczyć się z gangami migrantów. Do Europy powinniśmy ściągać albo same kobiety, albo najlepiej nikogo...