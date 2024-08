Autor nie ogarną, więc pewnie będzie więcej takich. Babcia nie jest Rosjanką, lecz Turkmenką. Pewnie Baszkirką, albo Tatarką.



Co do jej słów o zapleczu Ukraińskim. Fakt, że wschodnia Ukraina była głównym ośrodkiem przemysłowo-naukowym. Spory udział też mieli Białorusini. Dodatkowo ZSSR ściągał pomysły jak i naukowców z państw satelickich, zwłaszcza z NRD. Rosjanie też mieli sporo inżynierów i naukowców, ale większość z nich było pchanych do górny z powodu na etniczność.

Trzeba jednak zaznaczyć, że po 1991 roku specjaliści uciekali że wszystkich republik byłego zssr. Znałem Ukraińca, którego ojciec jest inżynierem w Charkowskiej fabryce czołgów. Opowiadał mi jaką panuje tam patologia. Dokładnie to czego spodziewacie się po rosyjskich fabrykach. Tam wszystko było pic na wodę. UA też utraciła ten sowiecki potencjał inżynieryjno-naukowy, ale nadal mają duży i w Rosji też on jest.

Efekt jest taki, że mamy wojnę dziaderskich krajów, gdzie główną bronią są chińskie cywilne drony z podwieszonym granatem sprzed 60 lat.

Oba narody kombinują, wykazują się kreatywnością, ale często jest to kreatywność na poziomie filmów madmax. Pokaż całość