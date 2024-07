Czy Leroy Merlin jako wykonawca doprowadził do zagrożenia zdrowia, życia czy choćby zagrożenia pożarowego? Czy to nie nadaje się właśnie do jakiejś inspekcji i kontroli co oni tam wyczyniają? W normalnym kraju, jeżeli sprawa jest taka jak opisał autor, takie zaniedbanie i niefachowość powinno się skończyć uznaniem reklamacji, wypłaceniem odszkodowania za potencjalne wprowadzenie zagrożenia plus działań naprawczych, bo może to być problem systemowy.