to ja pytam, czy ktoś myślał że będzie inaczej? lewica swoje - aborcja, aborcja, LEMPART która naćpana pieprzy coś od rzeczy, w ogóle cała lewica do gnoju, a Tusk - co powie to jest odwrotnie i tyle, 2007-2015 rok, a wy nadal na PIS i PO głosujecie. ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )