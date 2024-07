Gdzie on widzi sierp ,dziewczyna ma w rękach półmisek.

"Refugees welcome" – napisali. Oznacza to "Witamy Uchodźców", ale miało prześmiewczy charakter. Nad napisem były trzy postacie, dwóch mężczyzn z sierpem i młotem oraz kobiety z wizerunkiem świni na sukience, co mogło sugerować, że to komuniści chcą przyjmować uchodźców.