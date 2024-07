Warto dodać, że przeciwko odebraniu Romanowskiemu immunitetu, wraz z PiSem, głosowała cała Konfederacja. Ta sama Konfederacja, która to do niedawna głosiła, że nie będzie żadnych rozliczeń PiSu przez PO, że to tak naprawdę jedna i ta sama partia, i która szła do parlamentu "wywrócić im ten stolik". ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )