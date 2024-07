A kto ma być innowacyjny? Pracownik na etacie niczego nowego nie wymyśli, bo robi to, co na danym etacie jest wymagane. Innowacyjność mogłaby mieć miejsce w przypadku małych firm, a te PiS skrzętnie wyniszczał. Dziś aby prowadzić firmę, bierzesz na siebie ogromne ryzyko, bo masz gwarantowany absurdalny koszt obsługi prawno-księgowej, gwarantowane składki do zapłacenia, a z drugiej strony bardzo niepewny przychód.



W Finlandii płaci się tylko podatek, wyliczony na podstawie Twojego własnego biznesplanu, który jest deklaracją. Na koniec roku musisz się z tego rozliczyć, oczywiście. W każdym razie możesz otworzyć spółkę i zadeklarować, że zarobisz na tym 50 euro miesięcznie i płacisz podatek od tego 50 euro i koniec. Z księgową rozliczasz się za faktury na sztuki, są to małe pieniądze, a prawo jest na tyle proste, że jej nawet nie potrzebujesz.



Możesz przez kilka lat prowadzić sobie taką firmę na boku, pracując na przykład na etacie. Nie ma przychodu? To nie ma opłat. Masz te kilka lat na zbudowanie relacji, bazy klientów, czy dopracowanie produktu i jak jesteś gotowy, rzucasz etat, czy zatrudniasz pracownika.

To jest normalne. Ale w PL? Straciłeś klienta, nie masz nowego? 3 miesiące może wytrzymasz, a jak nie, to bankructwo. Pokaż całość