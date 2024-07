Lewak to samolubny idiota często chcący sygnalizować cnote poprzez nakazywanie innym by ci się poświęcali w imie ratowania świata.



Lewak będzie popierał wpuszczanie nielegalnych imigrantów dopóki nikt nie będzie ich osiedla w tym samym osiedlu co on mieszka, bo to kto inny ma się potem użerać z problemami nie on, on to ma poprostu stać i z daleka udawać wybawce świata.



Podobnie z innymi aspektami, chce wysokich transferów socjalnych ale tylko wtedy gdy on będzie tym co dostanie a nie tym, któremu zabierają.



