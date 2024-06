Afrykańskie mrówki Megaponera analis, żywią się termitami i w walce z nimi często doznają poważnych urazów. Badanie zespołu naukowców pod kierownictwem dr. Erika Franka z Julius-Maximilians-Universität w Würzburgu wykazało że ranne osobniki są przenoszone do mrowiska i opatrywane przez robotnice, które nakładają na rany antyseptyczną wydzielinę z gruczołów zlokalizowanych na końcu tułowia. Rany zakażone np. bakterią Pseudomonas aeruginosa co dla mrówek może być śmiertelne, są leczone częściej niż rany sterylne, co oznacza, że mrówki potrafią rozpoznać infekcję. Jeżeli rany nie są leczone 90% rannych osobników umiera w ciągu 24 godzin od urazu. W leczniczej wydzielinie zidentyfikowano 112 związków chemicznych i 41 białek, z których połowa ma właściwości przeciwbakteryjne lub gojące się rany.