Jeszcze trzydzieści lat temu, jeśli nie wychowywałeś się w patologicznej rodzinie mieszkające w patologicznej dzielnicy, to nie miałeś szans spotkać w swojej młodości tylu przekrętów, szemranych typów, naciągaczy, złodziei, zwykłych przygłupów, generalnie: ludzkiego ścieku, co teraz w tydzień.



Ludzie, zwłaszcza młodzi, chyba już nawet nie czują jaka żulernia dociera do ich oczu i uszu. I nie trzeba spotykać tych wszystkich psich synów osobiście, by to oni istotnie tworzyli wyobrażenie młodych ludzi o Pokaż całość