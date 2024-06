Wykopki. Proszę. Pomijając całą resztę tego towarzystwa, zapamiętajcie polityków, którzy nazywają Was rasistami. A nie stronią od dużo bardziej obelżywych epitetów. Pamiętajcie, z których są partii. Trzeba to skończyć! Oni nas w sposób obrzydliwy znieważają. Gardzą nami. Nie obchodzą ich nasze obawy i lęki. My im przeszkadzamy. Przecież teraz widać wyraźnie, że obrócili się przeciwko nam. Tak bardzo im wymyka się sprawa nachodźców spod kontroli, że odważyli się nas wprost zaatakować.



