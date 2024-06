Niestety w PL jest jakieś 8mln psów, a w zasadzie to jedna porządna ustawa załatwiłaby problem z pogryzieniami raz na zawsze, licencja na psa jak na broń, do tego co roku testy behawioralne przez niezależnych weterynarzy, plus zakaz ras agresywnych (pitbull amstaff itp).No ale która partia to zrobi ta nie wejdzie do następnych wyborów :)