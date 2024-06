Najbardziej prymitywny i najniebezpieczniejszy naród w Historii Ludzkości... Widziałem kiedyś nagranie z wypowiedzią pewnego malarza i on tam dokładnie opisywał że nie chodzi o to że ich nienawidzi tylko za to że są Żydami tylko za to że to malwersanci finansowi, tworzący lichwy i w sposób skryty prowadzący wojny gospodarcze...



Przecież jak przekręcano wypowiedzi malarza o ograniczonej przestrzeni życiowej stwierdzając ze to faszystowska narracja rasy panów a chodziło o narzucanie blokad handlowych Pokaż całość