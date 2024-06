Oni wszyscy powinni odmówić służby na granicy ze względu na brak dostępnych narzędzi prawnych oraz fizycznych do skutecznej ochrony granic.



Uśmiechnięta koalicja powinna być szczęśliwa bo jeszcze nie tak dawno chcieli ich wszystkich wpuszczać.



No chyba że to tak jak z KPO nie chodziło o praworządność tylko o to kto rządził.



W rząd ściga tych których wystawia na pierwszą linię za robienie tego co do nich należy a w tym samym czasie Pokaż całość