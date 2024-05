No super tłumaczenie dla polityków mają....

To ludzie mają dzieci so wykarmienia, rząd przemocą odbiera pieniądze ludziom pracującym a przecież za to można by te dzieci lepiej ubrać, wykształcić czy chodzby zapewnić trochę rozrywki. No ale nie dawaj hajs a jak nie do do łagru, my rządzący mamy organizacje do wykarmienia.



Banda urzędniczych pasożytów.